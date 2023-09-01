Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Президент России Владимир Путин во время церемонии, посвященной началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех школ с обучением на русском языке, поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«И пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», — сказал глава государства.

1 сентября глава государства проведет открытый урок «Разговоры о важном». Он начнется после 14:30 по московскому времени. Путин «будет общаться без какого-либо протокола» с детьми из разных регионов России, уточнили в Кремле.