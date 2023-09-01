Визит Эрдогана и планы Путина на 1 сентября: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о встрече глав России и Турции, а также о планах Владимира Путина на 1 сентября. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова с очередного брифинга.

Встреча Путина и Эрдогана

Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября, сообщает РИА Новости. Ранее эту дату называли турецкие СМИ. Сообщалось, что основной темой переговоров станет продление зерновой сделки России и Украины.

«Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня», - рассказал Песков.

Военное производство Украины и цели СВО

Песков заявил, что размещение военного производства на Украине не будет способствовать урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности. <…> Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус», - подчеркнул он.

В Кремле считают, что это не может принципиально изменить ситуацию и «повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения» СВО.

Песков подчеркнул, что любые заводы, производящие оружие, из которого атакуют Россию, «становятся объектом особого внимания наших военных».

Атака беспилотников на Псков

Вопросы журналистов об атаке беспилотников на Псков пресс-секретарь президента переадресовал в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

«Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним», - заявил Песков.

Атака беспилотников на псковский аэропорт была совершена в ночь на 30 августа. В результате возник пожар, несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 получили повреждения.

Планы Путина на 1 сентября

Песков рассказал, что не знает, позвонит ли Путин своему классному руководителю Вере Гуревич в День знаний, 1 сентября, сообщает ТАСС.