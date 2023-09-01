Захарова: отмена русской культуры Западом продолжится

"Это безумие не только потому, что Россия дала миру фантастические произведения искусства, художественной литературы, поэзии, которые потом мотивировали их (западных - прим. ТАСС) авторов, их выдающихся деятелей, а потому, что это безумие в том числе может коснуться и их. Ведь в какой-то части света потом скажут, что давайте отменим Шекспира, Сервантеса, а потом и Леонардо да Винчи", - сказала Захарова.