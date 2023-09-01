Песков подтвердил дату встречи Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, пишет РИА Новости.
«Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня», - пояснил официальный представитель Кремля.
Тема встречи на высшем уровне была поднята в ходе телефонного разговора между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 2 августа. После чего турецкий лидер выразил надежду на то, что его российский коллега приедет с визитом в Турцию в течение месяца. 14 августа турецкие СМИ писали, что Путин приедет в Турцию «в ближайшие дни», а 22 августа появились сообщения, что Эрдоган планирует встретиться со своим коллегой в России.
Ожидается, что основной темой встречи станет продление зерновой сделки России и Украины. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал встречу Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана «последним шансом» для черноморской инициативы.