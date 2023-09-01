Тема встречи на высшем уровне была поднята в ходе телефонного разговора между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 2 августа. После чего турецкий лидер выразил надежду на то, что его российский коллега приедет с визитом в Турцию в течение месяца. 14 августа турецкие СМИ писали, что Путин приедет в Турцию «в ближайшие дни», а 22 августа появились сообщения, что Эрдоган планирует встретиться со своим коллегой в России.