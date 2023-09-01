ЦИК сообщил об успешном тестировании ДЭГ во всех часовых поясах в России

Единый день голосования состоится в РФ 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В 21 регионе будут организованы выборы высших должностных лиц, в 20 – выборы депутатов законодательных органов власти. До этого сообщалось, что для участия в ДЭГ было подано около 736 тысяч заявок. При этом более 341 тысячи заявлений Центризбирком получил от Московской области. Помимо этого, ДЭГ состоится на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей и других.