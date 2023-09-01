В России ответили на призыв американского генерала изолировать Крым

Призыв бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса изолировать Крым с целью сделать его бесполезным для российских военного-морского флота и военно-воздушных сил не заслуживает внимания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Призывы уничтожить Крымский мост, изолировать Крым, "освободить" эти территории — это все полный абсурд, который не заслуживает внимания, на такие изречения даже нет смысла тратить время», — сказал Чепа.

Ранее Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив Крымский мост. Он отметил, что речь идет не о том, чтобы «отбросить русских назад», но о решающем участке местности.