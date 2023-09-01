Лавров: Россия не примет декларацию G20 без позиции Москвы
Москва не согласится принять декларацию саммита Большой двадцатки без позиции России, заявил 1 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе общения со студентами МГИМО.
Министр возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет 9-10 сентября в Индии.
Как отметил дипломат, на каждом мероприятии G20 западные страны поднимают проблему Украины, хотя формат направлен на принятие решение в сфере мировых финансово-экономических процессов.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в связи с изменением мандата форума Россия представила свой документ по мировым кризисам, вызванным развязанными Западом войнами. При этом, по его мнению, если G20 будет заниматься такими вопросами, то произойдет дублирование работы ООН и подрыв роли «двадцатки».
«В любом случае общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет. Такой декларации не будет», — цитирует РИА «Новости» Лаврова.
В ходе выступления министр также отметил роль российской специальной военной операции в развитии в мире принципов многополярности и справедливости. Дипломат подчеркнул, что страны Глобального Юга больше не желают жить по правилам, которые придумали западные страны во главе с США.