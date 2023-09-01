Лавров рассказал, для чего планировалась встреча в Джидде по Украине

«Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и до самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде», - подчеркнул Лавров.