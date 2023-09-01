Лавров рассказал, для чего планировалась встреча в Джидде по Украине
Саудовская Аравия проинформировала российскую сторону о том, что встречу в Джидде по Украине назначали для донесения бесперспективности дискуссий без участия РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает ТАСС.
«Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и до самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде», - подчеркнул Лавров.
Ранее сообщалось, что желание присоединиться к БРИКС выразили 23 государства, среди которых Саудовская Аравия, Иран, Алжир, Тунис, Турция и Египет.
Ирландский экономист Филип Пилкингтон заявлял, что после вступления в БРИКС эмиратов и Саудовской Аравии США в ближнесрочной перспективе «лишатся всякого контроля» в этой сфере, пояснил Пилкингтон.