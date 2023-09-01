Посольство России на Кипре прокомментировало арест россиянина
Посольство России на Кипре заявило, что в курсе ареста россиянина Артура Петрова и выясняет обстоятельства его задержания. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, посольство в курсе информации. Мы сейчас занимаемся выяснением обстоятельств», — прокомментировал представитель посольства.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что власти Кипра уведомили российскую сторону о задержании. Сам мужчина за консульской поддержкой не обращался.
Ранее сообщалось, что Петров, также имеющий гражданство Германии, был арестован на Кипре по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.
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