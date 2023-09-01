Лавров: расчеты на возврат отношений России с Западом на круги своя "построены на песке"

"Расчеты тех, кто сокрушается по поводу обрушения наших отношений с западными коллегами, на то, что все когда-то вернется на круги своя, они построены на песке. Линия у Запада, тот курс, который был провозглашен с целью нанесения России стратегического поражения, он никуда не исчезнет в обозримом будущем. И мы это прекрасно понимаем", - констатировал глава дипведомства.