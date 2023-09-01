Лавров: расчеты на возврат отношений России с Западом на круги своя "построены на песке"

Курс стран Запада по нанесению России стратегического поражения в обозримом будущем никуда не исчезнет, а все расчеты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прошлый уровень, "построены на песке". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
"Расчеты тех, кто сокрушается по поводу обрушения наших отношений с западными коллегами, на то, что все когда-то вернется на круги своя, они построены на песке. Линия у Запада, тот курс, который был провозглашен с целью нанесения России стратегического поражения, он никуда не исчезнет в обозримом будущем. И мы это прекрасно понимаем", - констатировал глава дипведомства.
Он также подчеркнул, что если "вдруг по какому-то непонятному велению свыше" Запад предложит России "вернуться к более-менее нормальным контактам", то Москва будет думать, стоит ли это делать.
"А если стоит, то в каких областях. И [мы] не будем идти на взаимодействие с Западом в тех сферах, от которых зависит наша безопасность во всех смыслах", - указал Лавров.