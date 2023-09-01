Слуцкий потребовал от Запада вернуть культурные ценности, вывезенные из зоны СВО

"Специальная военная операция на Украине уже де-факто стала ареной цивилизационного противостояния России и Запада. <...> С территории бывшей УССР, а также территорий новых российских регионов вывозятся культурные богатства и артефакты, которые веками собирали русские коллекционеры и музеи. <...> Мы не можем позволить, чтобы эти вековые культурные богатства, которые не имеют никакого отношения к "независимой" Украине, вывозили как товар, а попросту говоря, воровали под шумок. Все они должны быть возвращены на свою настоящую родину", - сказал Слуцкий во время выступления перед студентами в Луганском государственном педагогическом университете, его слова приводятся в сообщении.