Путин дал поручения по расширению Транссиба и развитию Северного морского пути

Он отметил, что эти проекты особо важны для Красноярского края и Сибири и для всей страны. По словам Путина, за последние годы удалось сделать многое и нужно не терять набранный темп. 31 августа Путин в режиме видеосвязи открыл движение по новому мосту через Енисей. До строительства моста на правый берег Енисея можно было перебраться только по льду зимой или на пароме летом. Также Путин по видеосвязи запустил движение по участку трассы М-4 в обход Аксая и Краснодара.