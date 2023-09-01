В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств

Аптеки в России с 1 сентября при продаже некоторых рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, сообщает РИА Новости.

Постановление об этом было подписано кабмином РФ в конце марта. Новая норма затронет льготные лекарства, рецептурные препараты, продаваемые дистанционно, а также лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету. По данным Министерства здравоохранения России, новые требования коснутся прежде всего алгоритмов работы сотрудников аптек и не повлияют на реальную доступность лекарств для населения, никаких новы форм рецептов не потребуется.