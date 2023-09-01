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В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств

Аптеки в России с 1 сентября при продаже некоторых рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, сообщает РИА Новости.

В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств
© РИА Новости

Постановление об этом было подписано кабмином РФ в конце марта. Новая норма затронет льготные лекарства, рецептурные препараты, продаваемые дистанционно, а также лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету. По данным Министерства здравоохранения России, новые требования коснутся прежде всего алгоритмов работы сотрудников аптек и не повлияют на реальную доступность лекарств для населения, никаких новы форм рецептов не потребуется.

Новые требования по внесению в систему рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету — сильнодействующие, психотропные, наркотические препараты, — позволят снизить риск злоупотреблений при их продаже. При этом доступность лекарств для добросовестных потребителей не снизится.

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