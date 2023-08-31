Правительство перенесло введение новых правил поставок газа
Введение новых правил на поставки газа на внутренний рынок России перенесли как минимум на год. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Изначально правила должны были быть введены 1 сентября 2023 года, однако в тексте документа указано, что они были перенесены на 1 сентября 2024 года.
«О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 года № 1901 "Об утверждении правил поставки газа". <...> Слова "с 1 сентября 2023 года" заменить словами "с 1 сентября 2024 года"», – сказано в документе.
Отметим, что это уже не первый раз, когда вступление в силу этого проекта переносится. Изначально он должен был вступить в силу 1 сентября 2022 года, но был перенесён на 1 марта 2023 года.
Ранее стало известно, что правительство рассмотрит меры по расширению производства самолётов МС-21.