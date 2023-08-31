Захарова прокомментировала публикацию КНР карт с частью территории России

Россия и Китай едины в том, что пограничный вопрос между странами окончательно решен. Публикацию Китаем карт с частью российской территории Большого Уссурийского острова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. Его урегулирование ознаменовала ратификация в 2005 г. Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами», — заявила дипломат.

Она добавила, что Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, и у сторон имеется разветвленная структура взаимодействия в сфере пограничного сотрудничества.

Ранее китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный, комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю. Речь идет о Большом Уссурийском острове, который, согласно демаркации российско-китайского границы разделен на две части, входящих в состав России и Китая. Однако на картах на сайте китайского сервиса он целиком относится к территории КНР.