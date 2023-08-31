МИД РФ: Россия и Китай окончательно решили пограничный вопрос

"Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. Его урегулирование ознаменовала ратификация в 2005 г. Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами. Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей ее протяженности (почти 4 300 км), в том числе в 2008 г. на острове Большой Уссурийский", - отметила дипломат, комментируя публикации в ряде СМИ "на тему якобы неурегулированности пограничного вопроса между Россией и Китаем".