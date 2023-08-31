Медведев указал на возможность появления искусственных вирусов

Медведев указал на возможность появления новых вирусов искусственного происхождения
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в мире могут появиться новые вирусы "не только природного, но и искусственного происхождения". Такое мнение он выразил, открывая заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.
"Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения", - сказал политик, подчеркнув, что Россия, как и многие другие страны, внимательно следит за тем, что происходит.
Он также напомнил об озабоченностях РФ по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве.