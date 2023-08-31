Итоги встречи Лаврова и Фидана: главное

Зерновая сделка

Данная тема стала основной на встрече. Лавров указал на «не содержащее гарантий» послание генсека ООН Антониу Гутерриша на встрече в Йоханнесбурге, где он представлял новые предложения по зерновой сделке, и довел до Фидана, какие действия необходимо сделать Западу, чтобы возобновить инициативу.

Лавров указал, что ее приостановка не вызвала никакого продовольственного кризиса в мире и скачка цен на продовольствие. При этом, по его словам, президент РФ гарантировал полностью компенсировать часть зерна, направляющего с Украины в беднейшие страны в рамках зерновой сделки.

Глава МИД Турции, говоря об инициативе отметил, что она важна с точки зрения стабилизации цен на продовольствии и Анкара надеется на ее восстановление.

Конфликт на Украине

В ходе встречи Лавров подробно обсудил с Фиданом ситуацию вокруг Украины и объяснил бесперспективность «Формулы Зеленского». Глава МИД Турции в ответ на это отметил, что Анкара продолжит играть посредническую роль между Москвой и Киевом.

Контакты РФ и Турции

1 сентября Фидан проведет переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Их повестка пока не раскрывается. Кроме того в ближайшее время пройдет очередной неформальный саммит с участием президентов РФ и Турции, на котором они рассмотрят все направления партнерства между странами, сообщил Лавров.