Лавров напомнил генсеку ООН условия возобновления зерновой сделки

Я с ним общался несколько дней назад на полях встречи БРИКС в Йоханнесбурге, он мне рассказал о своих новых инициативах, направил мне соответствующее послание. Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее, — сказал Лавров.