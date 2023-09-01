Лавров: началась работа по организации безвозмездных поставок зерна в Африку

Практическая работа по безвозмездным поставкам российского зерна шести странам Африки уже началась. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает ТАСС.

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«Уже организуется практическая работа по реализации безвозмездных поставок российского зерна, как это анонсировал президент Путин на саммите Россия - Африка, в шесть наиболее нуждающихся африканских стран», — сказал он.

Дипломат уточнил, что в каждое государство планирует поставить до 50 тыс. тонн зерна.

До этого стало известно, что поставки российского зерна в Турцию могут начаться в ближайшее время. Источник, участвующий в переговорах, сообщал, что параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающимся странам почти готовы, скорые поставки реальны.

Также сообщалось, что экспорт зерна из России продолжает расти на фоне высокого мирового спроса.