«Вопросы, которые мы будем обсуждать, станут подготовкой для предстоящей встречи двух лидеров. Мы обсудим вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем» — отметил дипломат.

Ранее источники ТАСС в дипломатическом ведомстве в Анкаре подтвердили, что встреча президентов двух стран состоится 4 сентября в Сочи. При этом, еще одной возможной датой встречи Путина с Эрдоганом рассматривается 8 сентября.