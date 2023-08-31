Власти выделят более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах правительства выделить дополнительно более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников госучреждений. Соответствующее заявление он сделал в ходе открытия заседания кабмина, передает ТАСС.
Мишустин напомнил о том, что с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, уже увеличили.
В настоящее время остается решить блок вопросов, которые касаются «дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 млрд рублей», подчеркнул премьер.
Речь идет о педагогах, врачах, а также тех, кто занимается вопросами науки и культуры, указал он. Мишустин отметил, что все они являются сотрудниками федеральных государственных учреждений.
По его словам, эти решения - еще один шаг, направленный на системную поддержку российских граждан.
Ранее стало известно, что с 1 октября 2023 года в России проиндексируют зарплаты работников госорганов, не являющихся госслужащими.