Власти выделят более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах правительства выделить дополнительно более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников госучреждений. Соответствующее заявление он сделал в ходе открытия заседания кабмина, передает ТАСС.

Мишустин напомнил о том, что с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, уже увеличили.

В настоящее время остается решить блок вопросов, которые касаются «дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 млрд рублей», подчеркнул премьер.

Речь идет о педагогах, врачах, а также тех, кто занимается вопросами науки и культуры, указал он. Мишустин отметил, что все они являются сотрудниками федеральных государственных учреждений.

По его словам, эти решения - еще один шаг, направленный на системную поддержку российских граждан.