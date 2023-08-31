Кабмин подготовил новые меры поддержки авиационной отрасли

Правительство России подготовило пакет дополнительных мер помощи отечественной авиационной отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Правительство продолжает принимать решения по поддержке отечественного авиастроения. Этот сектор крайне важен для достижения технологического суверенитета и экономического роста всей страны, выполнения тех задач, которые ставил президент РФ", - сказал глава кабмина.

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В частности, для расширения производства перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21 изменятся правила предоставления субсидий из федерального бюджета.

"Такое решение даст возможность целому ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 млрд рублей на техническое перевооружение", - пояснил Мишустин.

Также на этот год будет продлена программа субсидирования процентных ставок по кредитам, которые компании привлекают для приобретения российской авиатехники, продолжил он. По словам премьера, это обеспечит финансирование лизинга свыше двух десятков воздушных судов, в том числе самолетов "Сухой Суперджет", а также медицинских вертолетов Ми-8 и "Ансат".

"Что самое важное, [это] снизит их конечную цену", - указал он.

Кроме того, упростится формирование резерва комплектующих и оборудования: объем запасов деталей будет определяться исходя из общей стоимости технического имущества, нужного для поддержания летной годности. Также авиакомпаниям станет проще оформить компенсацию части затрат на обслуживание своего парка: теперь отбор претендентов на такие субсидии будет происходить в Государственной информационной системе промышленности, многие процедуры будут автоматизированы.

"При этом получить поддержку смогут только те производители, у которых доля иностранного участия в капитале не превышает 25%", - пояснил глава кабмина.