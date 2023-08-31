Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном"

"1 сентября президент Путин в рамках проектов платформы "Россия - страна возможностей" проведет открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов", - отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что также в этот день Путин совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в киргизских Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.