Песков сообщил подробности запланированного открытого урока Путина

Открытый урок президента России Владимира Путина «Разговоры о важном», запланированный на 1 сентября, пройдет после 14:30 по московскому времени. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

По его словам, урок будет транслироваться по телевидению. Тогда Владимир Путин «будет общаться без какого-либо протокола» с детьми из разных регионов России.

Кремль анонсировал урок главы государства 31 августа. Тогда сообщалось, что в мероприятии примут участие 30 школьников, которые имеют выдающиеся достижения в учебе, а также побеждали в международных олимпиадах и конкурсах.