В Кремле прокомментировали сообщения об исключении классики из ЕГЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об исключении произведений классиков русской литературы из Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Представитель Кремля назвал вопрос исключения классиков из ЕГЭ прерогативой Минпросвещения РФ. По его словам, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования, поэтому вопросы надо обращать туда.

29 августа Минпросвещения РФ опровергло данные об исключении классиков из ЕГЭ по литературе.

В ведомстве заявили, что данные об исключении из заданий ЕГЭ по литературе произведений литераторов первой половины XIX века, таких, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь и др., являются ложными.

До этого комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему в перечне для подготовки к ЕГЭ нет произведений классической литературы.