В Кремле не стали комментировать идею исключения ряда произведений из ЕГЭ

Кремль не комментирует обсуждение вопроса о том, должны ли быть в заданиях единого госэкзамена (ЕГЭ) по литературе произведения русских классиков первой половины XIX века. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

В Минпросвещения ранее опровергли информацию СМИ об исключении из заданий единого госэкзамена произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и других классиков. В ведомстве пояснили, что эти авторы традиционно изучаются еще до старших классов и выносятся на проверку при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ, после 9-го класса), тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы. При этом в заданиях ЕГЭ по литературе могут использоваться не только произведения, изученные в 10-х и 11-х классах, но и литература более ранних периодов.