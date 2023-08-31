На Запорожской АЭС прошла очередная ротация инспекторов МАГАТЭ

Очередная ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии прошла на Запорожской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии. В составе миссии пять инспекторов. И их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции", - говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси .

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.