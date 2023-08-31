В Госдуме оценили идею сделать 1 сентября выходным

В Госдуме не оценили идею сделать 1 сентября выходным днем. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, ее слова приводит РИА Новости.

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По мнению депутата, выходной в День знаний не принесет «дополнительного хорошего эффекта» для родителей и одновременно усилит финансовую нагрузку на работодателей, которым придется оплачивать сотрудникам выход на работу в двойном размере. Вместо этого в коллективах принято договариваться об отгуле или возможности взять дополнительный день отдыха 1 сентября, добавила Бессараб.

Ранее депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие право родителей школьников на выходной 1 сентября. Отмечалось, что в этот день сотни россиян провожают своих детей на торжественные линейки, и для них важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость Дня знаний.