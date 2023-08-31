Песков: Россия и КНДР будут продолжать развивать отношения

"Москва и Пхеньян поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения, мы имеем в виду развивать [их] дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш сосед, очень важный сосед в своем регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться", - сказал Песков.