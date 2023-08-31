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Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с гибелью людей при пожаре

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту ЮАР Сирилу Рамапосе в связи с гибелью людей при пожаре в Йоханнесбурге. Об этом сообщили в Кремле.

Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с гибелью людей при пожаре
© kremlin.ru

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге», — написал Путин в телеграмме.

Ранее стало известно, что число жертв пожара в пятиэтажном здании в центре Йоханнесбурга возросло до 73.

В российском посольстве сообщили, что информации о погибших или пострадавших россиянах во время пожара в Йоханнесбурге нет.