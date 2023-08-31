Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с гибелью людей при пожаре
Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту ЮАР Сирилу Рамапосе в связи с гибелью людей при пожаре в Йоханнесбурге. Об этом сообщили в Кремле.
«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге», — написал Путин в телеграмме.
Ранее стало известно, что число жертв пожара в пятиэтажном здании в центре Йоханнесбурга возросло до 73.
В российском посольстве сообщили, что информации о погибших или пострадавших россиянах во время пожара в Йоханнесбурге нет.