В Кремле рассказали об общении Путина и Горбачева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последний глава СССР Михаил Горбачев - значимая фигура российской истории, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что Владимир Путин и Горбачев поддерживали общение.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к Горбачеву.

«Президент Путин поддерживал с ним отношения, и, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда», - подчеркнул Песков.

Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой Раисой. Похороны прошли с элементами государственных, был выставлен почетный караул.