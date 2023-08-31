Песков заявил, что Горбачев оставил значительный след в истории России

" Президент Путин поддерживал с ним [Горбачевым] отношения, и, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к личности первого президента Советского Союза.

Горбачев умер 30 августа 2022 года в Центральной клинической больнице после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.