Песков назвал условия для возобновления зерновой сделки

Россия готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех условий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Администрация президента РФ

— Нет, еще раз повторяю, каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно, — сказал он.

При этом официальный представитель Кремля заявил, что Россия принимает участие в таких обсуждениях. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее», передает РИА Новости.

29 августа телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что встреча турецкого лидера Реджепа Эрдогана и Путина может состояться 4 сентября в Сочи.

Стороны могут подписать ряд соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве. Они могут придать новый импульс для российско-турецких отношений.

Эрдоган приедет в Россию для обсуждения зерновой сделки. В рамках нового соглашения российская агропродукция якобы будет поставляться в бедные страны, преимущественно в государства Африканского континента.