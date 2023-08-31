Песков отреагировал на обвинения Украины в адрес РФ в создании голода в Африке

Дмитрий Песков прокомментировал обвинения украинской стороны в том, что Россия якобы намеренно создает угрозу голода в Африке для вызова новых волн миграции. Он счел их безосновательными, передает ТАСС.

«Они абсолютно безосновательны, ошибочны, это преднамеренное искажение реальности», - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, нехватка зерновых и продуктов питания в Африке никак не связана с РФ. Напротив, как уточнил Песков, Россия занимает ответственную позицию в этой области.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона неоднократно продлевала действие зерновой сделки.