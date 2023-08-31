Песков отреагировал на обвинения Украины в адрес РФ в создании голода в Африке
Дмитрий Песков прокомментировал обвинения украинской стороны в том, что Россия якобы намеренно создает угрозу голода в Африке для вызова новых волн миграции. Он счел их безосновательными, передает ТАСС.
«Они абсолютно безосновательны, ошибочны, это преднамеренное искажение реальности», - подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, нехватка зерновых и продуктов питания в Африке никак не связана с РФ. Напротив, как уточнил Песков, Россия занимает ответственную позицию в этой области.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона неоднократно продлевала действие зерновой сделки.
Россия приостановила участие в черноморской инициативе 17 июля. Российские официальные лица объяснили это тем, что требования Москвы, прописанные в соглашении, не были выполнены.