«Агент 006»: Захарова отреагировала на отставку Бена Уоллеса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Глава ведомства отработал в этой должности четыре года.
«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Новым главой Минобороны Королевства станет министр энергетики Британии Грант Шаппс. Информацию уже подтвердили на Даунинг-стрит.