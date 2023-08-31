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«Агент 006»: Захарова отреагировала на отставку Бена Уоллеса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Глава ведомства отработал в этой должности четыре года.

Захарова отреагировала на отставку Бена Уоллеса
© ТАСС

«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Новым главой Минобороны Королевства станет министр энергетики Британии Грант Шаппс. Информацию уже подтвердили на Даунинг-стрит.