В Госдуме высказались о значимости смены главы Минобороны Украины для СВО

Смена главы Министерства обороны Украины никак не повлияет на ход специальной военной операции (СВО), считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин . В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значимости перестановок в правительстве республики.

«Это их внутреннее дело в части перестановок. Уверен, что никак не повлияет [на ход боевых действий]. Для нас все равно, кто будет министром обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никаких изменений [СВО] не претерпит, задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, как были, так и остаются», — сказал депутат.

Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники, новым министром обороны Украины может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров . Парламентарий утверждает, что действующий глава оборонного ведомства Алексей Резников покинет пост и станет новым послом республики в Великобритании. По словам Железняка, изменения могут произойти уже в первую неделю сентября.

28 августа Резников заявил, что не обсуждал отставку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что согласился бы на такое предложение, если бы оно поступило, и назвал Голгофой свой пост. Глава Минобороны добавил, что не просился на эту должность и отговаривал Зеленского от назначения. На вопрос журналистов о том, предлагал ли ему президент стать послом в Великобритании, министр ответил уклончиво.