Карелова рассказала об изменениях российской соцполитики

Уже 34 меры социальной поддержки россияне могут получить в формате «Социального казначейства». Об этом «Парламентской газете» сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

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С 5 по 8 сентября состоится Форум социальных инноваций регионов, который впервые провели в 2015 году. Его организаторами выступают Совет Федерации совместно с правительством Москвы.

Такое мероприятие — не просто площадка для обмена мнениями. Например, рекомендации, принятые по итогам форума 2021 года, внесли вклад в развитие социальной сферы в нашей стране, уверена вице-спикер.

Их исполнение во многом способствовало внедрению «Социального казначейства», пояснила она. «Уже 34 меры социальной поддержки предоставляются в данном формате — проактивно или на основании одного заявления, 89,3 процента граждан охвачено данной новацией», — отметила Карелова.

По ее мнению, рекомендации также повлияли на активное развитие системы долговременного ухода за россиянами старшего возраста и инвалидами.

«Долгожданными новациями, которые, надеюсь, скоро включат в систему социальной защиты, станут организация сопровождаемого проживания и сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов», — добавила парламентарий.