Захарова объяснила, почему Киев заявляет о «разрешенных» ударах по Крыму

У Украины уже давно есть молчаливое согласие Запада на атаки по Крыму, но только недавно его озвучили «официально», рассказала в беседе с «360» представитель МИД РФ Мария Захарова. Она связала это с попыткой идеологически стимулировать граждан на фоне провала контрнаступления ВСУ.

Думаю, потому что провалилась вся концепция блицкрига, который готовил Запад. <...> То, что они называют «контрнаступ», приводит только к гибели колоссального количества граждан Украины, к чудовищным последствиям для общества этой страны, — подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД России отметила, что Украине нужны любые стимулы и хотя бы какая-то идеологическая подпитка для обоснования массового угона людей «на убой».

Именно поэтому, по словам Захаровой, украинские власти начали распространять истории об официальном разрешении на удары по Крыму. Как отметила дипломат, Киев уже давно наносит удары по Крыму, и Вашингтон с Лондоном в курсе этого без нужды в неких разрешениях.