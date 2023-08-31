Губернатор Богомаз поблагодарил силовиков за пресечение атаки украинской ДРГ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил сотрудников ФСБ России и подразделения Росгвардии по региону за пресечение деятельности украинской диверсионно-террористической группы. Об этом чиновник сообщил в своём Telegram-канале.
«Благодарю сотрудников ФСБ России и Росгвардии по Брянской области за мужество и героизм!», — уточнил он.
Богомаз отметил, что в ходе оперативно-боевых мероприятий задержали пять боевиков, двоих ликвидировали.
«У каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения», — заключил он.
Ранее Богомаз сообщил о пресечении атаки украинских военных на телебашню.
Также Богомаз заявил, что в Брянском районе российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооружённых сил Украины самолётного типа.