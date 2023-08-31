Губернатор Богомаз поблагодарил силовиков за пресечение атаки украинской ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил сотрудников ФСБ России и подразделения Росгвардии по региону за пресечение деятельности украинской диверсионно-террористической группы. Об этом чиновник сообщил в своём Telegram-канале.

«Благодарю сотрудников ФСБ России и Росгвардии по Брянской области за мужество и героизм!», — уточнил он.

Богомаз отметил, что в ходе оперативно-боевых мероприятий задержали пять боевиков, двоих ликвидировали.

«У каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения», — заключил он.

Ранее Богомаз сообщил о пресечении атаки украинских военных на телебашню.