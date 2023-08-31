У родителей школьников может появиться дополнительный выходной 1 сентября

Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Предлагается законодательно закрепить право родителей брать 1 сентября выходной за счет очередного отпуска или за свой счет.

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"Российская газета" первой ознакомилась с законодательной инициативой.

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"Мы предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс. Считаем, что у родителей должно появится законодательное право получить выходной 1 сентября. Но это не дополнительная нагрузка на работодателей. Все можно заранее просчитать и запланировать", - рассказал "Российской газете" один из авторов законопроекта - глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

Он подчеркнул, что выходной можно будет получить либо за счет очередного отпуска, либо за свой счет, либо в счет работы в выходной день.

В пояснительной записке к проекту закона, с которой ознакомилась "Российская газета", отмечается, что, в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Но решение работодателя о предоставлении такого отпуска зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов: производственных возможностей работодателя, характера выполняемой работы, особенностей семейного положения работника, личного отношения работодателя к работнику, наличия замещающего лица и т.д. Таким образом, в целом указанный отпуск предоставляется по усмотрению работодателя.

При этом в части второй статьи 128 ТК РФ перечислены случаи, когда работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, в частности, работающим пенсионерам по старости (по возрасту), работающим инвалидам, работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников. Отказ в предоставлении отпуска в данных случаях будет нарушением трудовых норм.

Согласно статье 122 ТК РФ, оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен по соглашению сторон, то есть также с согласия работодателя.

"В целях гарантированного предоставления однодневного отпуска родителям (опекунам, приемным родителям) для сопровождения в школу ребенка, получающего основное общее образование, законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 128 ТК РФ положением, согласно которому работодатель обязан предоставить в День знаний таким работникам на основании их письменного заявления отпуск без сохранения заработной платы.

Кроме того, законопроект дополняет ТК РФ новой статьей 2623, предусматривающей обязанность работодателя предоставить 1 сентября (День знаний) отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, получающего основное общее образование, по письменному заявлению работника", - предлагают авторы законопроекта.