Россия запросила прервать заседание СБ ООН по санкциям против Мали

РФ запросила прервать заседание СБ ООН по санкциям против Мали
Россия запросила прервать заседание Совета Безопасности ООН по продлению санкций против Мали для дополнительных консультаций и поставить вопрос на процедурное голосование. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
На заседание было вынесено два проекта резолюций по продлению санкций против Мали. В российском содержалось предложение продлить их на год, но оговаривалось, что это будет последнее продление, в западном - предложение продлить рестрикции на год без упоминания о последнем продлении.
Небензя предложил провести дополнительные консультации, чтобы прийти к общей позиции по данному вопросу.