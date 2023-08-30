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РФ запросила прервать заседание СБ ООН по санкциям против Мали

Россия запросила прервать заседание Совета Безопасности ООН по продлению санкций против Мали для дополнительных консультаций и поставить вопрос на процедурное голосование. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Россия запросила прервать заседание СБ ООН по санкциям против Мали
© РИА Новости

На заседание было вынесено два проекта резолюций по продлению санкций против Мали. В российском содержалось предложение продлить их на год, но оговаривалось, что это будет последнее продление, в западном - предложение продлить рестрикции на год без упоминания о последнем продлении.

Совбез ООН без объяснений отменил назначенное на 30 августа заседание

Небензя предложил провести дополнительные консультации, чтобы прийти к общей позиции по данному вопросу.

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