Россия запросила прервать заседание СБ ООН по санкциям против Мали

Россия запросила прервать заседание Совета Безопасности ООН по продлению санкций против Мали для дополнительных консультаций и поставить вопрос на процедурное голосование. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя .

На заседание было вынесено два проекта резолюций по продлению санкций против Мали. В российском содержалось предложение продлить их на год, но оговаривалось, что это будет последнее продление, в западном - предложение продлить рестрикции на год без упоминания о последнем продлении.