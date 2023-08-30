Захарова дала совет, где отдыхать в России
Дипломаты по-разному проводят свободное время, рассказала представитель МИД России Мария Захарова в интервью порталу «360». Она пояснила, что часть ее коллег занимается творчеством, часть - читает книги, многие путешествуют по стране.
Журналисты портала спросили Захарову, есть ли у дипломатов время на отдых.
Дипломат отметила, что все отдыхают по-разному. Она добавила, что ее очень вдохновляют места, связанные с Александром Блоком, в особенности, усадьба Тараканово.
В ней, уточнила Захарова, находится храм, в котором известный поэт венчался с Любовью Менделеевой. Она добавила, что рекомендует его посетить.
«В Тараканово я брала с собой всегда стихи Блока. Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре» знают все. Написано оно именно об этом храме», - заметила дипломат.
По словам Захаровой, в прошлом году она открыла для себя Анапу. Она отметила, что город стал совершенно фантастическим местом. Краснодарский край в целом, резюмировала дипломат, никогда не подведет.