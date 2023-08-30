«Цели были заявлены соответствующие. Внутри этой сделки находилась Организация Объединённых Наций, а Генсек ООН (Антониу Гутерреш. — RT) дал своё слово не в личном качестве, а именно как генеральный секретарь ООН», — заявила она в беседе с телеканалом «360».