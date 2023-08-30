Названа африканская страна, в которой может произойти следующий госпереворот

Мятеж в Габоне не первый за последние годы, но и не последний, предположил бывший посол России в Нигере и Мали Евгений Корендясов. Он пояснил, что следующий мятеж может произойти в Камеруне, пишет «Газета.Ru».

Корендясов пояснил, что в Африке началась новая волна борьбы за обретение подлинной независимости. Он добавил, что в дальнейшем тренд на перевороты будет укрепляться и расширяться.

Дипломат напомнил, что в Камеруне свыше 40 лет находится у власти один и тот же президент - Поль Бийя. Он проживает в Швейцарии и в республику приезжает только во время выборов, уточнил бывший посол.

По его мнению, Камерун на фоне ситуации с президентом может стать следующей страной, в которой произойдет переворот.

Неоколониализм в Африке полностью изжил себя, заметил дипломат. Африканцы, резюмировал он, в настоящее время метлой выметают европейцев с континента.

Напомним, что на африканском континенте в 2017-2023 годах произошли десять госпереворотов. Так, военные взяли власть в Нигере, Мали, Судане и ряде других государств.