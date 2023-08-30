Кадыров заявил, что дважды обязан Путину жизнью
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязан своей жизнью президенту России Владимиру Путину, причем не один раз, а дважды.
В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что его "развеселили размышления" в иностранных изданиях, которые пророчат ему "скорую гибель".
"Да, я смогу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати говоря, я обязан жизнью. И не один раз, а дважды", - написал глава Чечни.
"Поэтому к таким инфовбросам, которые так дешево призваны посеять рознь внутри нашей страны, я всегда отношусь с пренебрежительным снисхождением", - добавил он.