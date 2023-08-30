Лавров провел телефонный разговор с председателем ОБСЕ

«Обсуждены актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ. Основное внимание уделено системному кризису в организации, перспективам назначения действующего председательства в ОБСЕ на 2024 год и руководителей исполструктур, а также препятствиям на пути согласования сводного бюджета организации на текущий год», — отмечается в зяавлении.