Лавров провел телефонный разговор с председателем ОБСЕ

Лавров провёл телефонный разговор с председателем ОБСЕ
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем ОБСЕ Буяром Османи.
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Обсуждены актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ. Основное внимание уделено системному кризису в организации, перспективам назначения действующего председательства в ОБСЕ на 2024 год и руководителей исполструктур, а также препятствиям на пути согласования сводного бюджета организации на текущий год», — отмечается в зяавлении.
Лавров подчеркнул необходимость нормализации деятельности ОБСЕ на основе правил процедуры, возобновления выработки и принятия решений исключительно в соответствии с основополагающим правилом консенсуса.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что дискуссии о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не ведутся.