Путин проведет совещание по развитию Красноярского края

Президент России Владимир Путин в четверг, 31 августа, проведет совещание по развитию Красноярского края по видеосвязи, передает РИА Новости, ссылаясь на Кремль.
"Владимир Путин 31 августа 2023 года в режиме видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече будут обсуждаться вопросы газификации региона, реализации экологических программ, а также транспортные проекты.
17 августа на реке в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости государства сообщил, что президент страны Владимир Путин одобрил предложения консультативного органа по развитию станкостроения.