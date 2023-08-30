Путин проведет совещание по развитию Красноярского края

Президент России Владимир Путин в четверг, 31 августа, проведет совещание по развитию Красноярского края по видеосвязи, передает РИА Новости, ссылаясь на Кремль.

"Владимир Путин 31 августа 2023 года в режиме видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться вопросы газификации региона, реализации экологических программ, а также транспортные проекты.

17 августа на реке в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов.