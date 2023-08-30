В МИД рассказали о деле против экс-сотрудника генконсульства США

Захарова подчеркнула, что в соответствии с российскими законами всех «установленных и причастных к делу лиц» должны допросить.

Информация о задержании Шонова, 62-летнего жителя Владивостока, появилась в СМИ в мае 2023 года.

В августе в ФСБ сообщили, что с сентября 2022-го и до задержания Шонов «за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США». Задания заключилась в сборе информации о ходе СВО, о мобилизации в регионах, о существующих проблемах и их влиянии на протестную активность россиян перед выборами президента в 2024 году.

В рамках дела Шонова ФСБ планирует допросить американских дипломатов Дэвида Бёрнстайна и Джеффри Силлина (в спецслужбе считают, что именно они давали Шонову задания).