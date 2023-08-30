В МИД рассказали о деле против экс-сотрудника генконсульства США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что следователи ФСБ проводят необходимые мероприятия в отношении бывшего сотрудника генконсульства США Роберта Шонова. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что в соответствии с российскими законами всех «установленных и причастных к делу лиц» должны допросить.
Информация о задержании Шонова, 62-летнего жителя Владивостока, появилась в СМИ в мае 2023 года.
В августе в ФСБ сообщили, что с сентября 2022-го и до задержания Шонов «за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США». Задания заключилась в сборе информации о ходе СВО, о мобилизации в регионах, о существующих проблемах и их влиянии на протестную активность россиян перед выборами президента в 2024 году.
В рамках дела Шонова ФСБ планирует допросить американских дипломатов Дэвида Бёрнстайна и Джеффри Силлина (в спецслужбе считают, что именно они давали Шонову задания).
В Госдепартаменте США осудили дело против Шонова и назвали обвинения «полностью лишенными оснований». В Госдепе сообщили, что Шонов более 25 лет работал в генконсульстве США во Владивостоке. После того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перевелся в местную компанию, оказывавшую услуги посольству в Москве. В Госдепартаменте подчеркнули, что его работа заключалась в подготовке обзоров российской прессы.