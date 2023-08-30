В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

Вызывает сомнения версия следователей о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Украина — страна может быть причастна, но у нее не было возможности совершить теракт самостоятельно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

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«Украина не могла сама это сделать. Во-первых, эта зона охраняется. Там, где произошла диверсия, дежурили американские и норвежские корабли. Поэтому я уверен, что во многом кто-то просто пытается списать всю ответственность на Украину. Но теракт не мог произойти без участия США, основного выгодополучателя», — уверен политик.

Вместе с тем, по словам Чепы, Украина могла принимать участие в диверсии, но скорее как ее исполнитель, а не организатор. Это, впрочем, как подчеркнул депутат, не должно освобождать от ответственности.

«Это будет очередной серьезный аргумент обвинить Киев в пособничестве международным террористическим актам, что подразумевает судебное разбирательство и прочие последствия», — заключил Чепа.